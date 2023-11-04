Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Ahmet Hamdi Usta, “Turizm master planını hazırlatıyoruz. Hesarek bölgesinin turizm bölgesi ilanına yönelik kurum görüşlerimizi toplayarak Bakanlığımıza gönderdik. Trekking rotaları belirliyoruz. İnşallah Bingöl’ü turizmde olması gerektiği yere taşıyacağız” dedi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, kurum ve kuruluşlara yönelik ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Usta, İl Müdürü Selahattin Yazar’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Turizme yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Vali Usta, ’’İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ziyaretimde İl Müdürü Selahattin Yazar ve şube müdürlerimizle kurum faaliyetlerini değerlendirdik. Kütüphanemizi en geç yılsonuna kadar faaliyete geçireceğiz. Turizm master planını hazırlatıyoruz. Hesarek bölgesinin turizm bölgesi ilanına yönelik kurum görüşlerimizi toplayarak Bakanlığımıza gönderdik. Trekking rotaları belirliyoruz. Etnoğrafya ve arkeoloji müzesi ile belediyemiz tarafından Kent müzesi çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Bingöl’ü turizmde olması gerektiği yere taşıyacağız’’ dedi.