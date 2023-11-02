Bingöl Altı Nokta Körler Derneğini ziyaret eden Vali Ahmet Hamdi Usta, “Valiliğimiz koordinesinde belediyemiz ve diğer kurumlarımızla birlikte ilimizde de güzel çalışmalara imza atılmaktadır. İnşallah yapılan çalışmalar engelli kardeşlerimizin hayatını daha da kolaylaştıracaktır” dedi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Bingöl Altı Nokta Körler Derneği, Doğu Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu ile Bingöl Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Ziyaret programı çerçevesinde Vali Usta ilk olarak Bingöl Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığını ziyaret etti. Başkan Ali Ekber Alimoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan Vali Usta, federasyonun çalışmaları hakkında Başkan Alimoğlu’ndan bilgi aldı.

Daha sonra Bingöl Altı Nokta Körler Derneğini ziyaret eden Vali Ahmet Hamdi Usta, burada görme engelli vatandaşlarla bir süre sohbet etti, Dernek Başkanı Hidayet Becerikli’den görme engelli vatandaşların sorunları ve talepleri hakkında bilgi aldı. Ziyarette, herkesin bir engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Vali Usta, “Engelli vatandaşlarımızın kendilerini sosyal yaşamdan soyutlamaması için öncelikle zihinlerdeki engellerin kalkması gerektiğine inanıyorum. Bu başarıldığında diğer engeller kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Malumunuz Devletimiz ve hükümetimiz, son yıllarda sosyal devlet olmanın gereği olarak engelli vatandaşlarımızın daha huzurlu ve mutlu olması için çok önemli çalışmalar yürütmektedir. Valiliğimiz koordinesinde belediyemiz ve diğer kurumlarımızla birlikte ilimizde de güzel çalışmalara imza atılmaktadır. İnşallah yapılan çalışmalar engelli kardeşlerimizin hayatını daha da kolaylaştıracaktır” diye konuştu.

Ziyaret programının üçüncü bölümünde Vali Usta Doğu Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonunu ziyaret etti, şehit aileleri ve gazilere sunulan hizmetler ve diğer faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Son olarak Bingöl Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden Usta, başkan Mahmut Arda ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi. Yerel basını ziyadesiyle önemsediğini ifade eden Vali Usta, vatandaşın doğru habere ulaşması için yaz kış demeden, yağmur çamur demeden fedakarca çalışan gazetecilere çalışmalarında başarılar diledi.