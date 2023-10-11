UMKE alanında incelemelerde bulunan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, “Sağlık yatırımları kapsamında helikopter pist alanını en kısa zamanda asfaltlamayı ve 2024 yılı içinde ambulans helikopterlerden birini Bingöl’e kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yerleşkesini ziyaret etti. UMKE ziyaretinde Vali Usta’ya İl Sağlık Müdürü Veysel Tosun, Bingöl UMKE Sorumlusu Hasan Akkuş ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül eşlik etti. İl Sağlık Müdürü Veysel Tosun, UMKE yerleşkesinde bulunan lojistik depo, kriz merkezi, sahra hastanesi alanı ve yapılması planlanan helikopter pist alanı ile devam eden çalışmalar hakkında Vali Usta’ya bilgi verdi. Alandaki incelemeleri sonrasında açıklama yapan Vali Usta, “Muhtemel bir afet anında kullanacağımız lojistik depo, kriz merkezi ve sahra hastanesi alanını gördüm. Sağlık yatırımları kapsamında helikopter pist alanını en kısa zamanda asfaltlamayı ve 2024 yılı içinde ambulans helikopterlerden birini Bingöl’e kazandırmayı hedefliyoruz. Ekiplerimize çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.