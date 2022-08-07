Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet yürüten URAP tarafından yapılan ‘Üniversitelerin 2021-2022 Türkiye Sıralaması' sonuçları açıklandı.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - 2021-2022 URAP Türkiye sıralamasında Hacettepe Üniversitesi birinci sırada yer alırken, Hacettepe'yi; ODTÜ, Koç, İTÜ, İstanbul ve Ankara üniversiteleri takip etti.

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Üniversitelerin makale ve atıf puanlarına göre yapılan sıralamada, Bingöl Üniversitesi 179 üniversite arasında 64. sırada yer aldı. 2020-2021 yılında 69. sırada yer alan Bingöl Üniversitesi, 2021-2022 yılında 5 sıra yükselerek 64. sırada yer aldı.