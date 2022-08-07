Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet yürüten URAP tarafından yapılan ‘Üniversitelerin 2021-2022 Türkiye Sıralaması' sonuçları açıklandı.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - 2021-2022 URAP Türkiye sıralamasında Hacettepe Üniversitesi birinci sırada yer alırken, Hacettepe'yi; ODTÜ, Koç, İTÜ, İstanbul ve Ankara üniversiteleri takip etti.

Üniversitelerin makale ve atıf puanlarına göre yapılan sıralamada, Bingöl Üniversitesi 179 üniversite arasında 64. sırada yer aldı. 2020-2021 yılında 69. sırada yer alan Bingöl Üniversitesi, 2021-2022 yılında 5 sıra yükselerek 64. sırada yer aldı.