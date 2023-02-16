Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan 15 seyyar tuvalet ve duş üniteleri deprem bölgesine gönderildi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan 15 seyyar tuvalet ve duş üniteleri deprem bölgesine gönderildi.

Bingöl TSO öncülüğünde, deprem bölgesinde acil ihtiyaç olarak bildirilen seyyar tuvalet ve duş ünitelerinin yapımına geçtiğimiz günlerde başlanmıştı. İlk etapta imal edilen 14 seyyar tuvalet ve 2 duşa kabin Kahramanmaraş’a gönderilmek üzere yola çıktı.

Depremin açtığı yaraların birlikte hareket edilmesi ile daha hızlı sarılabileceğini dile getiren Bingöl TSO Başkanı Kadir Çintay, “Büyük bir felaket, çok ciddi can kayıplarımız oldu. Tekrardan bu depremlerde şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Deprem bölgesinde özellikle salgın hastalıkların oluşmaması ve hijyenin yüksek tutulması açısından TSO icaret olarak seyyar tuvalet ve duş ünitelerinin üretimini yaparak bugün itibariyle bölgeye sevk etmiş bulunmaktayız. Umarım bir nebzede olsa bu ihtiyacı giderebiliriz. Üretimimiz sizlerin de kampanyamıza desteği ile devam edecektir. Bu millet yapılanları asla unutmayacaktır. Desteklerimiz, vatandaşlarımızın hayat şartları normale dönene kadar sürecektir. Teşekkürler Bingöl” dedi.