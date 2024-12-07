Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasının aralık ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Doğan Koç’un başkanlığında yapıldı. Toplantıda, 2025 yılı tahmini bütçesi oy birliğiyle onaylanırken, 2025 yılı itibarıyla üyelerden evrak bedeli alınmaması kararı da alındı.

Bingöl TSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, toplantının ardından yaptığı açıklamada, 2025 yılı tahmini bütçesini, odanın faaliyetlerini sürdürülebilir şekilde yürütebilmesi ve üyelere daha iyi hizmet verebilmesi için şekillendirdiklerini söyledi. Çintay, evrak bedelinin kaldırılmasıyla da üyelere küçük bir destek sunmayı amaçladıklarını kaydederek, her iki kararın da hayırlı olması temennisinde bulundu.

Meclis Başkanı Doğan Koç ise ‘’2025 yılı tahmini bütçesi, odamızın hedeflerine ulaşmasında önemli bir araç olacak. Bunun yanında, evrak bedelinin kaldırılmasıyla da üyelerimizin üzerindeki küçük bir yükü kaldırmayı hedefledik. Alınan kararların odamıza ve tüm üyelerimize faydalı olmasını temenni ediyorum’’ dedi.

Toplantıda, 2024 yılının genel değerlendirmesi yapılarak, gelecek yıl için planlanan çalışmalar ele alındı. Bingöl TSO’nun, üyelerine katkı sağlayacak yeni adımlar için çalışmalarına devam edeceğini vurgulandı.