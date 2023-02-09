Deprem felaketinin ardından Bingöl Psiko-Sosyal Destek ekipleri Malatya’ya gönderildi.

Deprem felaketinin ardından Bingöl Psiko-Sosyal Destek ekipleri Malatya’ya gönderildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde Bingöl İl Müdürlüğü tarafından depremin vurduğu Malatya’ya, Psiko-Sosyal Destek ekipleri gönderildi. Ekipler, çadırlarında depremzede çocukların yaralarının sarılması ve yaşamış oldukları durumun etkisinden uzaklaştırmaya yönelik çeşitli aktiviteler düzenlenmeye başladı. Ailelerle de ilgilenen destek ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, "Bugün birlik ve beraberlik günüdür. Bakanlığımız Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ nün çağrıları neticesinde 3’er kişiden oluşan ve alanında uzman personellerimizin yer aldığı Psiko-Sosyal Destek ekiplerimiz depremin ilk saatlerinden itibaren Bingöl’ den Malatya’ya doğru yola çıktı. Depremzede vatandaşlarımızın içinde bulundukları kaygı, gelecek endişesi gibi travmatik durumlarla baş edebilmelerine yardımcı olabilmek ve destek verebilmek amacıyla bölgeye ekiplerimizi gönderdik. Devletimiz, milletimizin de desteği ile bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacaktır” dedi.