Bingöl İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Özel kente gelerek göreve başladı.

Bingöl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin’in Bakanlık emrine atanmasının ardından Milli Eğitim Müdürlüğüne getirilen Ankara Mamak İlçe Milli Eğitim Müdür Mustafa Özel Bingöl’e gelerek göreve başladı. Göreve başlamasının ardından bir açıklama yapan Özel, ’’Milletimizin her kıymetli ferdine olduğu gibi Bingöl ilimizdeki eğitim paydaşlarımıza hizmet etmek heyecanı içindeyim. Bizlerden önce aziz Bingöl şehrimizin eğitimine katkı sağlayan geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet eden kıymetli eğitim yöneticilerimize değerli hizmetleri için teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğin kadim değerlere bağlılığın ve inancın, kültüre dönüştüğü simge şehir Bingöl’de, bakanlığımızın vizyon ve misyonuna uygun, çoğulcu, katılımcı, farklılıkları zenginlik gören; gelişmeyi, ilerlemeyi, yeniliklere açık olmayı temel alan; bizi biz yapan maddi ve manevi değerlerimizden uzaklaşmadan; evrensel insani değerlerle donanmış bir nesil için bayrak şairimizin ifade ettiği gibi ‘Asım´ın Nesli’ için çalışmak bizim için ibadet olacaktır. Bingöl ilimizin değerli eğitim paydaşları; yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, öğrenci ve velilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, Türkiye Yüzyılında yerimizi almak, hedefleri olan, üreten, paylaşan, geleceğin dünyasında, edilgen değil etken bir birey ve toplum olma iradesini ortaya koyabilecek özgüvenine sahip, ürettiği cıvatasından uydu motoruna kadar tüm dünyaya teknoloji ihraç eden bir Türkiye hayali olan bireyler yetiştirmek için bütün kurumlarıyla idareci, öğretmen, öğrenci, büro memuru ve hizmetlinin de kendini üyesi kabul ettiği bir ekip olarak çalışacağız. Bingöl ilimizin bütün eğitim paydaşlarına, ilimizi eğitim alanında dünya ile yarışacak bir duruma getirme yolunda, sağlayacakları katkılardan dolayı şimdiden teşekkür eder, güzel bereketli günlerde buluşmak dileğiyle saygılarımı sunarım” dedi.