Valilikten yapılan açıklamada, “Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bingöl ve Diyarbakır’da 21 şüpheliye yönelik icra edilen eş zamanlı operasyon sonucunda yakalanan 17 şüpheli şahıstan 2’si Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesinin ardından, 8 şahıs adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, 7 şahıs tutuklanmış, 4 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir” denildi.

Bingöl ve Diyarbakır’da gerçekleştirilen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 7 kişi tutuklandı.

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