Bingöl merkezli 2 ilde, 21 şahsa yönelik PKK/KCK operasyonu gerçekleştirildi.

Bingöl merkezli 2 ilde, 21 şahsa yönelik PKK/KCK operasyonu gerçekleştirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık eden milis ve işbirlikçilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 13 Aralık 2022’dev Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Bingöl merkezli 2 ilde PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 21 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, şahısların ikametlerinde yapılan aramada tespit edilen suç ve suç unsurlarına el konulurken, şüpheli şahısların gözaltına alındığı zanlıların işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.