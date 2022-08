Bingöl Belediyesi'nde “1.Etap Çapakçur Vadisi Millet Bahçesi projesi” için 10 milyon TL kredi kullanımı meclis gündemine taşındı.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda Millet Bahçesi için kredinin kullanımına oy çokluğu ile karar verildi.

Kararda, gündemin 2. Maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünce Meclis Başkanlığına sunulan Çapakçur Vadisi Millet Bahçesi için Kredi alınması hakkındaki teklif görüşüldü.

Müzakerelerde ilk etap Çapakçur Vadisi Millet Bahçesi projesi kapsamında söz konusu taşınmazların kamulaştırılması işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.'den 10 milyon lira kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.'ce teminat olarak alınacak belediye gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından yüzde 40'ın dışında ve yüzde 100'üne kadar karşılanmasına karar verildi.

Ayrıca kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.'ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.'ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye belediye mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.'ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.'ye terhin ve temlik etmeye ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Erdal Arıkan yetkilendirildi.

Yetkilendirilme kararı 20 kabul, 7 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.