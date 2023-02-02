Bingöl’de dün geceden beri etkisini sürdüren kar yağışı 40 santimetreye ulaştı, 283 köy yolu ulaşıma kapandı. Ayrıca kentte hamile ve engelli kamu personeli de izinli sayıldı.

Bingöl’de dün geceden beri etkisini sürdüren kar yağışı 40 santimetreye ulaştı, 283 köy yolu ulaşıma kapandı. Ayrıca kentte hamile ve engelli kamu personeli de izinli sayıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından bölge genelinde olduğu gibi Bingöl’de de kar yağışı etkisini arttırdı. Kent tamamen beyaza bürünürken, kar kalınlığı 40 santimetreye kadar ulaştı. Araçların birçoğu kar altında kalırken, bazı sürücüler de araçlarını kurtarmak için yoğun bir çaba sarf etti. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü kentte, hamile ve engelli kamu personeli de izinli sayıldı. Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kamuda görevli hamile ve engelli personel, 2-3 Şubat’ta iki gün süreyle idari izinli sayılacaklardır” denildi.

283 köy yolu ulaşıma kapandı

Kent genelinde aralıksız devam eden kar yağışı birçok köy yolunu da ulaşıma kapattı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, merkeze bağlı 78, Adaklı 32, Genç 59, Karlıova 38, Kiğı 25, Solhan 23, Yayladere 20 ve Yedisu ilçesinde 8 olmak üzere toplamda 283 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, söz konusu bölgede yoğun bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.

“Bu sene ilk defa kışı yaşıyoruz”

Bingöl’de bu sene ilk defa kışı yaşadıklarını aktaran vatandaşlardan Metin Kanat, “İlk defa kışı bugün yaşıyoruz. Dünden beri yoğun bir kar yağışı var. En az 30-40 santim bir kar yağdı. Büyüklerimizle konuşuyoruz, böyle bir şey ilk defa görüyor kış geç geldi diye. Kuraklıktan korkuyorduk, Allah çok şükür rahmetini yağdırdı, inşallah böyle devam eder” dedi.

Köy yollarının da kar nedeniyle kapalı olduğunu anlatan Sait Atlı ise ’’Bu sene kışı yaşıyoruz ilk defa. 40 santime kadar yağdı. Köy yollarımız da kapalı, umarım en kısa zamanda açılır” şeklinde konuştu.

Bölgede genelinde kar yağışının devam edeceği bildirildi.