Bingöl’de jandarma ekiplerinin trafik denetimi sürüyor.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, havaların soğumasıyla birlikte yollarda oluşabilecek buzlanma riskine karşı trafik kazalarının en aza indirilmesi ve vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak maksadıyla trafik denetim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, denetimler esnasında başta kış lastiği olmak üzere, hız kuralları, emniyet kemeri kullanımı ve genel trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı.