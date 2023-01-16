Bingöl İl Sağlık Müdürü olarak atanan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Veysel Tosun, görevine başladı.

Bingöl İl Sağlık Müdürü olarak atanan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Veysel Tosun, görevine başladı.

"Ocak sonu ya da şubatta yağacak kar da fayda değil, çünkü eriyik yağıyor" "Ocak sonu ya da şubatta yağacak kar da fayda değil, çünkü eriyik yağıyor"

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabip Yardımcısı olarak görev yapmakta iken Bingöl İl Sağlık Müdürü olarak atanan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Veysel Tosun, görevine başladı. Tosun, bugüne kadar gerçekleştirilen çalışma ve katkılarından dolayı Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu’ya teşekkür ederek atamanın hayırlı olmasını diledi.