Bingöl merkeze bağlı Kuruca köyünde yapımı devam eden Köy Yaşam Merkezi, il protokolü tarafından incelendi.

Bingöl merkeze bağlı Kuruca köyünde yapımı devam eden Köy Yaşam Merkezi, il protokolü tarafından incelendi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Köy Yaşam Merkezi’nin yapımı Kuruca köyünde devam ediyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Vali Kadir Ekinci, Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek ile Belediye Başkanı Erdal Arıkan, bölgede incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Köylerde kullanılmayan eski okulların yenilenerek Köy Yaşam Merkezi konseptinde yeniden kullanılmaya başlanmasının önemli olduğunu belirten TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, "Milli Eğitim Bakanlığı’mızın öncülüğünde tüm ülke genelinde başlatılan proje ile köylerimizde kullanılmayan ve atıl durumda olan köy okullarımızı yeniden canlandırarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuluyor. Tüm Türkiye genelinde gerçekleştirilen proje büyük bir teveccühle karşılanıyor" dedi.