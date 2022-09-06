Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, 2022-2023 eğitim öğretim yılı sene başı mesleki ve teknik lise müdürleri toplantısı toplantı gerçekleştirdi.

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, 2022-2023 eğitim öğretim yılı sene başı mesleki ve teknik lise müdürleri toplantısı toplantı gerçekleştirdi.

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, Mesleki ve Teknik Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Mehmet Arslan ve ildeki mesleki ve teknik Anadolu lisesi müdürleri katıldı. Geniş bir gündemde düzenlenen toplantıda İl Müdürü Yücel, öncelikli olarak 2022-2023 eğitim öğretim öncesinde okul ve kurumların yapacakları hazırlık ve çalışmalara dair önemli bilgilendirme ve hatırlatmalar yaptı. Mesleki eğitimin Bingöl’de bir ihtiyaç olduğunu bunun için de meslek liselerinden beklentilerinin fazla olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, "Okullar birbiriyle değil kendileriyle yarışmalıdır. Bugün akademik başarıda örnek uygulamalarda neredeyiz bir yıl sonra üç yıl sonra nereye gelmeliyiz buna bakmalıyız. Burada bir değişme ve gelişme varsa başarı vardır demektir. Yapılan planlamalarda mevcut ve geleceğin koşulları dikkate alınmalıdır. Bingöl’de genç nüfusun fazla olması bizim mesleki eğitime yönelmemiz gerektiğini gösteriyor. Bingöl’ün sanayileşmesi ve kalifiye eleman yetiştirilmesi mesleki eğitimdedir. Bu Anlamda sizlere güveniyoruz. İnşallah birlikte yapacağımız plan ve projelerle mesleki eğitimi önümüzdeki dönemde daha önemli bir noktaya taşıyacağımıza inanıyorum. Şu an için İlimizde yaklaşık 17 bini orta öğrenimde toplamda 60 bin öğrencimiz var, bu öğrencilerimizin hepsinin akademik anlamda başarılı olması mümkün değildir. İlimizde sanayi anlamında birçok yatırımlar yapılmaktadır, fakat buralarda çalışacak kalifiye eleman bulmada sıkıntı yaşanmaktadır. Bu sıkıntıların aşılmasında mesleki ve teknik okullarımıza büyük iş düşmektedir” dedi.

Yücel, toplantının son bölümünde, okullardaki ihtiyaç, eksiklik ve sorunlarla çözüm önerilerine ilişkin okul müdürlerimizle görüş alışverişinde bulundu.