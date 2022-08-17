Bingöl’deki muhtarlarla bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, eğitim öğretimle ilgili önümüzdeki yıl için planlanan değişiklikler hakkında bilgi verdi.

Bingöl’deki muhtarlarla bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, eğitim öğretimle ilgili önümüzdeki yıl için planlanan değişiklikler hakkında bilgi verdi.

Merkeze bağlı köy ve mahalle muhtarları ile toplantıda bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, eğitim öğretimle ilgili önümüzdeki yıl için planlanan değişiklikler hakkında bilgi verdi, talep ve istekleri dinledi. Toplantıya Yücel’in yanı İnşaat Emlak Şube Müdürü Orhan Avcı ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Akgündoğdu da katıldı.

Önümüzdeki yıl için planlanan eğitim-öğretimle ilgili değişiklikler ve yenilikler hakkında bilgi veren Yücel, "Bugün muhtarlarımız ile bir araya gelmemizin sebebi, aramızdaki mesafeyi daha yakınlaştırmak ve bakanlığımızın ortaöğretim kurumlarımızın taşımalı eğitim ve pansiyonlar ile ilgili aldığı kararları sizlerle paylaşmaktır. Aynı zamanda muhtarlarında görüş ve taleplerini alarak önümüzdeki eğitim ve öğretim yılının planlamasını yapmaktır. Amacımız muhtarlar bir araya gelerek, birbirimizi tanımak, tanışmak ve daha sonrada eğitim öğretim adına sorunlarınızı yerinde dinleyip çözüm yollarını aramaktır. Bu kentin kanaat önderi olan, köyünün, mahallesinin sorunlarıyla ilgilenen, bizimde gözümüz kulağımız olan kişilerle bir araya gelerek kentimizin röntgenini çekeceğiz. Hep birlikte çözüm noktaları arayacağız” dedi.