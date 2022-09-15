Okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, “Bize emanet edilen evlatlarımızı nitelikli bir eğitim ve sevgi ile en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için var gücümüz ile çalışıyoruz” dedi.

Okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, “Bize emanet edilen evlatlarımızı nitelikli bir eğitim ve sevgi ile en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için var gücümüz ile çalışıyoruz” dedi.

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, yeni eğitim öğretim yılında okulları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu, Atatürk İlkokulu ve MEV Öğretmen Serkan Akyaz İlkokulu bünyesindeki anasınıfını ziyaret eden Yücel, okulda yürütülen çalışmalar hakkında idarecilerden bilgi aldı.

Yücel, “Gücümüz yettiğince okullarımızı ziyaret ederek, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle bir araya geliyor öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin taleplerini dinliyoruz. Bize emanet edilen evlatlarımızı nitelikli bir eğitim ve sevgi ile en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için var gücümüz ile çalışıyoruz. Eğitim ve öğretime katkı sağlayan tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Daha sonra anasınıfı öğrencilerinin etkinliklerine katılan İl Müdürü Yücel, ilk defa okullarıyla tanışan minik öğrencilerle sohbet etti.