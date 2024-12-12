Bingöl’de Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından baştılan içme suyu isale hattında çalışmalar devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede içme suyu isale hattında çalışmalar devam ediyor. Bingöl’ün içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması maksadıyla Karlıova ilçesi Bahçe ve Kaynak köylerinden alınacak suyun yapılacak olan 13 kilometre uzunluğundaki isale hattı aracılığıyla ulaştıracağı bildirildi. Ayrıca iş kapsamında 1 adet 5 bin metreküp kapasiteli su deposu imalatı ve mevcut deponun bağlantı hatlarının yenilenmesinin sağlanacağı öğrenildi.

Bingöl içme suyu isale hattında çalışmaların devam ettiğini ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Proje kapsamında 13 kilometre uzunluğundaki çelik borudan oluşan isale hattında sevkiyatı yapılarak çalışma sahasına indirilen 10 kilometre çelik borunun 4 kilometresinin döşenerek toprak altına alındı ve çalışmalar devam ediyor. İsale hattı tamamlandığında yıllık 9,46 milyon metreküp su, 2055 yılına kadar Bingöl’ün içme suyu ihtiyacını karşılayacaktır” diye konuştu.