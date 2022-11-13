Bingöl Gazeteciler Cemiyeti’nin gerçekleşen 4. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Mahmud Arda güven tazeledi.

Bingöl Gazeteciler Cemiyeti’nin gerçekleşen 4. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Mahmud Arda güven tazeledi.

Bingöl Gazeteciler Cemiyeti Derneği 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı, cemiyeti derneğinin toplantı salonunda gerçekleştirildi. Divan kurulu seçiminin ardından konuşma yapan Başkan Mahmud Arda, seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Cemiyet Başkanı Mahmud Arda’nın yaptığı konuşmanın ardından, 34 üyenin katıldığı kongrede oylamaya geçildi. Sinan Atan ve Mahmud Arda’nın iki liste ile girdiği seçim sonrası Mahmud Arda, Bingöl Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına tekrar seçildi.

Kongre sonrası teşekkür konuşması yapan Bingöl Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mahmud Arda, “ 2013 yılında kurulan Bingöl Gazeteciler Cemiyetinin 4. Olağan kongresini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Cemiyetimiz; bugün itibariyle 9. yılını geride bıraktı. Katılımlarından dolayı bütün üyelerimize teşekkür ediyoruz. Seçim sonucunun hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Mahmud Arda başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Ali Yıldırım, Ömer Şanlı, Faruk Açıkbaş, Ahmet Sayılır, Ramazan Berdibek, Ahmet Boydaş yer aldı.