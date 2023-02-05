Bingöl-Erzurum ile Bingöl-Diyarbakır karayolu tır trafiğine kapatıldı.

Bingöl-Erzurum ile Bingöl-Diyarbakır karayolu tır trafiğine kapatıldı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Bingöl-Erzurum ile Bingöl-Diyarbakır karayolu tır trafiğine kapatıldı. Açıklamada, "Sürücülerimizin dikkatine. Bingöl-Erzurum karayolunun 0-39 ve 0-49 kilometreleri arası ile Bingöl-Diyarbakır karayolunun 0-9 ve 21-43 kilometreleri arası yoğun kar yağışı nedeniyle tır trafiğine kapatılmıştır" denildi.