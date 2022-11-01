Bingöl Devlet Hastanesi Hasta Hakları Birimi Sorumlusu Hüseyin Aşan, “Bingöl Devlet Hastanesi, sene başından bu aya kadar gelen vatandaşlara hizmet noktasında acil birimine 189 bin 340 hasta, yatan hasta sayımız 12 bin 52, polikliniklere müracaat eden hasta sayımız 396 bin 359, toplamda ise 597 bin 751 hasta hastanemize müracaat etmiş” dedi.

Bingöl Devlet Hastanesi Hasta Hakları Birimi Sorumlusu Hüseyin Aşan, “Bingöl Devlet Hastanesi, sene başından bu aya kadar gelen vatandaşlara hizmet noktasında acil birimine 189 bin 340 hasta, yatan hasta sayımız 12 bin 52, polikliniklere müracaat eden hasta sayımız 396 bin 359, toplamda ise 597 bin 751 hasta hastanemize müracaat etmiş” dedi.

Bingöl Devlet Hastanesi’nde ’Hasta Hakları’ etkinliği düzenlendi. Hastane konferans salonunda Hasta Hakları Biriminin düzenlenen etkinliğe Başhekim Uzm. Dr. Ramazan Gengörü ve Hasta Hakları Birim Sorumlusu Hüseyin Aşan, hastane idaresi, sağlık, temizlik ve güvenlik personelleri katıldı. Başhekim Uzm. Dr. Ramazan Gengörü, hasta haklarında amaçlarının çalıştıkları birimlerde hizmet kalitesini arttırarak insan onuruna yakışır bir şekilde hizmet vermek olduğunu söyledi. Gengörü, ’’Hasta hakları önemli bir konu; sadece bir birim olarak düşünmemek lazım. Bu sadece vatandaşı değil bizleri de ilgilendiren bir konu. Bizler de çocuklarımız ve yakınlarımız da hastalanıyor ve farklı hastanelere gidebiliyoruz. Orada yaşadığımız bir sıkıntıda birimlere başvurup talep ve şikayetlerimizi iletiyoruz. Dolaysıyla hastalara ve yakınlarına bu titizlikle davranmamız lazım. Hastanemizde genel itibari ile yaklaşımlardan memnunum. Bazı aksaklıklar olsa da gerek temizlikte gerek hemşirelerimizde ve gerekse de güvenlik hizmetlerimizden memnunuz. Son iki yılla beraber özellikle son altı ayda daha iyiye doğru gidiyoruz. İnşallah personel takviyeleri ile beraber daha kaliteli hizmet vereceğiz. Dolayısıyla burada hepimize çok büyük işler düşüyor. Şimdiye kadar çok majör bir hadise yaşamadık. Hastalar genelde haklarını hastanemizde arayabiliyorlar’’ diye konuştu.

Hasta Hakları Birimi Sorumlusu Hüseyin Aşan ise hasta haklarının özerk bir birim olduğu vurgusunu yapıp, Bingöl Devlet Hastanesine ait yıl içindeki hizmet ve şikâyet verilerini kamuoyuyla paylaştı. Aşan, "Bingöl Devlet Hastanesi, sene başından bu aya kadar gelen vatandaşlara hizmet noktasında acil birimine 189 bin 340 hasta, yatan hasta sayımız 12 bin 52, polikliniklere müracaat eden hasta sayımız 396 bin 359, toplamda ise 597 bin 751 hasta hastanemize müracaat etmiş. Refakatçileri hariç. Bu gelenlerin içerisinde bizim hasta hakları birimi olarak baktığımız alanla ilgili toplam gelen şikayet sayısı bin 304. Yani yıl içinde 500 kişiden bir kişi şikayet etmiş durumda. Hizmetlerimizin beğenilmemesi rakamları olarak gayet doğal ve uygunluk arz etmekte’ şeklinde konuştu.

Programda hizmetlerinden ötürü sağlık, güvenlik, veri giriş ve temizlik personellerine teşekkür belgeleri ve plaket verildi.