Bingöl Devlet Hastanesinde İleti Sistemi Pacingi ile kalp pili implantasyonu başladı. Bingöl, bölgede uygulamaya geçen ilk illerden biri oldu.

Yaklaşık üç yıldır Bingöl’de kalıcı kalp pili uygulaması yapılırken, bu sayede birçok il dışı sevkin önüne de geçilmesi sağlanmıştı. Bingöl İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Samet Tatlı, kaliteli sağlık hizmeti sunma konusunda hastaneye desteklerinin süreceğini belirterek daha nitelikli sağlık hizmeti sunma adına gerekli desteklerin devam edeceğini söyledi.

Sağlık alanında yenilikleri takip edip imkanlar dahilinde de vatandaşın hizmetine sunmaya çalıştıklarını vurgulayan Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Nesibe Haydaroğlu, “İlimizde sağlık alanında önceliklerimizden biri de il dışı sevkleri azaltıp vatandaşlarımızı yerinde tedavi ve takip etmektir. Kalp pili uygulaması da bu doğrultuda atılmış önemli adımlardan biridir. Şimdi ise ülkemizde henüz birçok ilde olmayan ileti sistemi pacing ile kalp pili implantasyonu uygulaması hastanemizde uygulanmaya başladı. Başta uzman hekimimiz Ali Hakan Konuş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

İşlemi gerçekleştiren Bingöl Devlet Hastanesi kardiyoloji uzmanı Dr. Ali Hakan Konuş, yeni bir uygulamayı Bingöl’de hayata geçirmekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Uzm. Dr. Konuş, ‘’Hastanemizde yaklaşık 3 yıldır kalıcı kalp pili takılması işlemini uygulamaktayız ve bu bağlamda birçok il dışı sevkin önüne geçerek Bingöl halkının daha zahmetsiz ve daha kolay olarak takip ve tedavisini sürdürüyoruz. Dünyada kalp pili takılması araştırmaları neticesinde, etkinliği henüz son birkaç yılda kanıtlanmış ’ileti sistemi pacing’ ile kalp pili implantasyonu ön plana çıkmıştır ve önerilen tedavi yöntemi haline gelmiştir. Ülkemizde de henüz yaygınlaşmaya başlayan bu yöntem Bingöl Devlet Hastanesinde de uygulanmaya başlandı. Ülkemizde sınırlı sayıda merkez bu işlemi yapmaktadır. Bingöl çevresindeki iller bölgesinde de bu implantasyon yöntemini uygulayan ilk hastanelerden biri olmayı başardık. Kalp hastalıklarının güncel tedavisini en erken şekilde Bingöl ilimizde halkımızın hizmetine sunmaktan dolayı sevinçliyiz’’ diye konuştu.