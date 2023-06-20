Bir süredir vekalet ile yürütülen Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimliği’ne, Uzm. Dr. Samet Tatlı atandı.

28’inci dönem milletvekilliği seçimleri için Bingöl Devlet Hastanesi başhekimlik görevinden istifa eden Uzm. Dr. Ramazan Gengörü’nün yerine, Uzm. Dr. Samet Tatlı atandı. Bir süredir vekalet ile yürütülen başhekimlik görevine atanan Uzm. Dr. Samet Tatlı, bugün itibariyle görevine başladı.

"Bingöl’de yılın hekimi seçilmişti"

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde dünyaya gelen Uzm. Dr. Samet Tatlı, 2016 yılında Bingöl’de hekimi olarak seçilmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından ödüle layık görülmüştü.