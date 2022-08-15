Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine ilişkin sosyal medyadaki iddialara cevap veren Bingöl Belediyesi, “Yerinde görülmeden, eski görüntüler üzerinden yapılan paylaşımları iyi niyetle bağdaştırmak mümkün değildir. Hizmetlerimizi gölgelemek, bilinçli bir şekilde algı oluşturma isteyen çevrelerin iddiaları tamamen asılsızdır” dedi.

Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine ilişkin sosyal medyadaki iddialara cevap veren Bingöl Belediyesi, “Yerinde görülmeden, eski görüntüler üzerinden yapılan paylaşımları iyi niyetle bağdaştırmak mümkün değildir. Hizmetlerimizi gölgelemek, bilinçli bir şekilde algı oluşturma isteyen çevrelerin iddiaları tamamen asılsızdır” dedi.

Bingöl Belediyesi, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine ilişkin insan ve tarım arazilerine zarar verdiği öne sürülerek sosyal medya üzerinden ‘Bingöl’de Hizmet Çöp’ başlığıyla yapılan paylaşımlara ilişkin açıklamada bulundu.

Algı amaçlı yürütüldüğü kanaati doğuran paylaşımların gerçeklikten uzak olduğu vurgulanan açıklamada, “Bu süreci organize eden kişi ve çevrelerce ileri sürülen iddialar tamamen asılsızdır. Bingöl’ümüze önemli hizmetler kazandırma çabasında olan ve hizmetlerini aralıksız sürdüren belediyemizin çalışmalarını gölgelemek için BingöleHizmetÇöp başlığıyla hashtag çalışmalarını organize edenler hizmet karşıtıdır” denildi.

Katık Atık Düzenli Depolama Tesisi için 2003 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu alındığı anımsatılan açıklamada, “Tesisimizde gerekli tüm önlemler titizlikle alınmış olup, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde yıl içerisinde yapılan periyodik denetimlerde hiçbir olumsuzluk yaşanmamıştır. Tesisimizde insan sağlığı veya tarım arazilerini tehdit edecek hiçbir unsur bulunmamaktadır. Çöp depolamanın modern şekilde yapıldığı ilimizde, tüm çaba ve hassasiyetlere karşın ’Bingöl’e Hizmet Çöp’ gibi bir söylemi kabul edilemez buluyor, yerinde görülmeden, bilgi edinilmeden, sadece kulaktan dolma bilgilerle yapılan paylaşımların haksız itham olduğunu vurguluyoruz” ifadelerine yer verildi.

“Çöpten elektrik enerjisi üretiliyor”

Çevre Dostu Enerji Üretimi sloganıyla hazırlanan proje çerçevesinde alanda kurulan tesislerde çöp gazından elektrik üretildiği anımsatılan açıklamada, “Alana dökülen çöpler düzenli bir şekilde gömlekleme işlemiyle toprağa gömülüyor, gazı sıkıştırılarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Tesisimizde günlük ortalama 120 ton katı atıktan 560 Kilowatt/Saat elektrik enerjisi üretiyoruz. Bu da günlük bin 500 konutun aydınlatmasına yetecek enerjiye denk düşüyor. Belediyemiz bu projeden doğrudan yıllık 2 milyon 500 bin TL gelir elde ediyor. Tüm önlem ve çevre dostu projelerimize karşı hizmet düşmanlığı yaparak, beyhude bir çaba içerisinde olanların kötü niyetleri hasıl olmayacaktır. Kullanılan dilin bir yıpratma politikası ürünü olduğunu belirtir, çözüm odaklı olmaktan uzak, algı oluşturma ve hizmetleri gölgelemek amaçlı olduğunu ifade etmek isteriz” denildi.