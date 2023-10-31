Bingöl Belediyesi tarafından bu yıl hayata geçirilen asfalt pleti sayesinde 134 bin metrekare yol ağı yenilenmeye devam ediliyor.

Bingöl Belediye tarafından yaklaşık 40 milyon yatırım tutarıyla 21 bin 650 metrekare alan üzerine inşa edilen asfalt plenti sayesinde saatte 160 ton üretilen asfaltlar le Bingöl yolları sil baştan yenileniyor. Şehir merkezinde bulunan ana arterler, caddeler ve mahalleler Belediye ekipleri tarafından asfaltları yenilenirken birçoğu mahallede bulunan parke taşları da kaldırılarak yerine asfalt serildi. Asfalt çalışmalarının yapıldığı her cadde ve sokakta bizzat denetim yaparak vatandaşlar ile sohbet eden Belediye Başkanı Erdal Arıkan bu yılki hedeflerinin 134 bin metrekare yol ağının tamamının yenilemeyi hedeflediklerini belirtti.