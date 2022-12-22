Bingöl Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında EFOR Projesi işbirliği protokolü imzalandı.

Bingöl Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında EFOR Projesi işbirliği protokolü imzalandı.

Bingöl Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitim alanında yapılacak birçok faaliyeti kapsayan EFOR Projesi işbirliği protokolü imzalandı.

Proje çerçevesinde ortaokul 7 ve 8’inci sınıflar ile lise 11 ve 12’inci sınıflara yönelik ölçme ve değerlendirme sınavları uygulanacak.

Söz konusu protokol ile eğitime destek olacaklarının altını çizen Belediye Başkanı Erdal Arıkan, “ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile eğitim, sosyal, kültürel, edebi, sanatsal ve sportif alanları içeren protokol çerçevesinde yıl boyunca düzenlenecek faaliyetlere ortak olma, müdürlüğümüze maddi ve manevi her anlamda tam destek verme kararı aldık. İmzalamış olduğumuz bu protokol ilimiz eğitimi için çok büyük önem taşımaktadır. Bilindiği gibi bütün sorunların çözümü eğitime dayanmaktadır. Bu çerçevede biz de belediye olarak ilimizde eğitim alanında gerçekleştirilecek olan tüm çalışmalara katkı sunmayı kendimize öncelik edindik" dedi.

EFOR projesi ile Bingöl’ü eğitimde üst sıralara taşımaya devam edeceklerini vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel ise “Göreve geldiğimiz günden beri yaptığımız her çalışmada bizlere en büyük desteği sunan paydaşlarımızdan biri şüphesiz belediyemiz olmuştur. Özellikle bu konuda eğitim camiasından gelen başkanımız Erdal Arıkan’a katkılarından dolayı şükranlarımızı sunuyorum. İki yıldan bu yana yürüttüğümüz EFOR projesi çerçevesinde LGS ve YKS sınav göstergeleri bizlere doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. EFOR projesi özellikle akademik anlamda ilimizi son iki yılda üst sıralara taşımıştır. Eğitimin her alanını kapsayan bu protokolün özellikle EFOR projesinin bütçesine doğrudan katkı sunması bizim için çok değerlidir, yapılan bu protokolü çok kıymetli buluyor ve hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

EFOR projesi çerçevesinde bu yıl 16 bin 859 ortaokul ve lise öğrencisinin toplamda 25 ölçme ve değerlendirme sınavına tabii tutulacağı bildirildi.