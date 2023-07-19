Bingöl Belediyesi yol genişletme çalışması tamamlanan Hastane Caddesi’nde kaldırım çalışması başlatırken Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi ile Simani Mahallesi’nde ise sokakları kilitli parke taşı ile döşüyor.

Bingöl Belediyesi geçtiğimiz ay 2 şeritli olan Hastane Caddesi’ni genişleterek 4 şeritli yol haline getirmiş, kaldırılan kaldırımların ise yerine yenisini yapmaya başlamıştı. Hastaneler Caddesi’nde kaldırım ve bazalt taşı döşemesi yapılırken ekipler, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi ile Simani Mahallesi’nde ise üst yapı hizmetleri çerçevesinde kilitli parke taşı ve yeni kaldırım çalışmalarına başladı.