Yakın zamanda asfalt plentini faaliyete geçiren Bingöl Belediyesi, yolları BSK asfaltla kaplamaya devam ediyor.

Bingöl Belediyesi, kent merkezindeki yollarda onarım, bakım ve yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şehrin birçok noktasındaki yolları BSK asfaltla buluşturan belediye, İçmeler, İnönü, Şehit Mustafa Gündoğdu ve Recep Tayyip Erdoğan mahallelerinde çalışmaları sürdürüyor. Bingöl Belediyesinden yapılan açıklamada, “Asfalt plenti yatırımımız ile başladığımız asfalt seferberliği kapsamında ilimizin her noktasına dokunacağız. Kilitli parke taşlarını söküp, yollarımızı BSK asfalt ile kaplamaya devam edeceğiz. İçmeler, İnönü, Şehit Mustafa Gündoğdu ve Recep Tayyip Erdoğan mahallelerinde yol ulaşım standartlarımızı yükseltmeye, vatandaşlarımıza güvenli, modern ve konforlu ulaşım imkanı sunmaya devam ediyoruz” denildi.