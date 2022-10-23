Faaliyete giren Bingöl Belediyesi yeni hizmet binasını çevreleyen yollar, genişletilerek estetik hale dönüştürüldü. Yeni imar yollarının da dahil edilmesiyle bölgedeki yoğun trafik nefes alır hale getirildi. Devam eden diğer projelere de dikkat çeken Başkan Arıkan, ’’Projelerimizi yakın gelecekte tamamlayıp şehrimize yeni bir vizyon katacak ve hizmet çıtamızı üst seviyeye taşımış olacağız” dedi.

Faaliyete giren Bingöl Belediyesi yeni hizmet binasını çevreleyen yollar, genişletilerek estetik hale dönüştürüldü. Yeni imar yollarının da dahil edilmesiyle bölgedeki yoğun trafik nefes alır hale getirildi. Devam eden diğer projelere de dikkat çeken Başkan Arıkan, ’’Projelerimizi yakın gelecekte tamamlayıp şehrimize yeni bir vizyon katacak ve hizmet çıtamızı üst seviyeye taşımış olacağız” dedi.

Şehrin birçok noktasında çalışmalarını sürdüren Bingöl Belediyesi, yeni hizmet binası çevresindeki yol ağlarını tamamlayarak hizmete açtı. Belediye Başkanı Erdal Arıkan, bina çevresindeki mevcut 2 şeritli yolları 4 ile 6 şeride yükseltip, yeni imar yolları da dahil ederek trafiğe rahat bir nefes aldıklarını vurguladı. Başkan Arıkan, “Genç Caddesi ile Hastane Caddesini birbirine bağlayan 3 şeritli yolumuzu, yaklaşık 15 metre genişletilerek 6 şeritli yola dönüştürüldük. Genç Caddesi’ndeki trafiği rahatlatmak için 4 şeritli yeni alternatif yol güzergahı oluşturduk. Belediye hizmet binamızın ön kısmında bulunan ve trafiğin yoğun olduğu İstiklal Marşı Caddemizi 2 şeritten 4 şeride yükselttik. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü eski hizmet binası alanından yeni imar yolu açarak, yollarımıza bağlantı sağlamış olduk. Telekom Kavşağı ile askeri alanın 1. nizamiye kapısına kadar olan 3 şeritli yolumuz yenileme çalışmaları çerçevesinde 6 şeride çıkarıldı. Tugay Kavşağına kadar olan kısım için de Milli Savunma Bakanlığı ile imzaladığımız protokol çerçevesinde önümüzdeki günlerde yıkılıp genişletilecek. Bu sayede Telekom Kavşağı ile Tugay Kavşağı arası 6 şeritli çok geniş bir yol ağına kavuşacak’’ diye konuştu.

’’Yeni imar yolları yeni alternatifler oldu’’

Belediye binası arkasında açılan 4 şeritli yeni imar yoluyla Genç Caddesini, Yenişehir Mahallesi, Yeşilyurt Mahallesi ve Beşyol mevkii ile birlikte diğer mahallelere bağladıklarını aktaran Başkan Arıkan, ’’Ayrıca Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün Düzağaç’taki yeni binasına taşınarak arsasının belediyeye devredilmesiyle o bölgede de yeni imar yolu açtık. Bu yolumuzla birlikte Belediye Binası ile Yenişehir Mahallesini bir birine bağlayıp, özellikle Hastane Caddesi’ndeki bağlantı yollarındaki tıkanıklıkları ve aksamaları ortadan kaldırmış olduk. Yoğunluk nedeniyle trafiğin aksadığı Telekom Kavşağındaki trafik yoğunluğu da, genişletilmiş yollar ve yeni imar yolumuzla birlikte tarih olacak. Trafik akışına yönelik düzenlemeler de, yakın zaman Emniyet Müdürlüğü ve İl Trafik Komisyonunca belirlenecek. Bu sayede Telekom Kavşağı’ndaki karmaşa da ortadan kalkmış olacak. Daha önce iki ve üç aracın yan yana gitmekte zorlandığı yollarımızı, 6 aracın rahatlıkla kullanabileceği genişliğe kavuşturduk. Araç sahiplerinin yaşadığı sıkıntılar tarih olurken, yaya güvenliğini de en üst seviyeye çıkarmış olduk. Bu bölge, bir yürüyüş yolu olarak da kullanılabilecek. Yine bu bölgemizde Çevre düzenlemesini de yaparak yepyeni bir yaşam alanı oluşturacağız. Bu bölge, Bingöl merkezin önemli bir simgesi haline dönüşecektir. Belediye hizmet binası çevresindeki tüm bu çalışmalarımız, kar tanesi ışıklandırma sistemimizle de taçlandırdık. Bu bölgeyi kullanan vatandaşlarımız, eski köhne görüntüler karşısında yepyeni görünüm görünce güzelliği hissediyorlar. Memleket aşkıyla çalışmalarımızı sürdürüp, kalıcı eserler inşa etmeye devam edeceğiz inşallah’’ şeklinde konuştu.

’’Kültür Parkı kaldırımları genişliyor’’

Bölgedeki yol ve kaldırım genişletme ile çevre düzenlemesine ek olarak Telekom Kavşağı ile Polisevi Kavşağı arasında Kültür Parkını hizalayan kaldırımları da genişleteceklerini vurgulayan Başkan Arıkan, ’’Burada çok güzel yürüyüş ve dinlenme alanları oluşturuyoruz. Çalışmayla birlikte hem yol ve kaldırımlarımız genişlemiş olacak hem de çok güzel bir sosyal alanı ilimizi kavuşturmuş olacağız. Bingöl’ün her alanında yürüttüğümüz çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Kentsel dönüşüm projesi, kent meydanı, eski il özel idaresi alanında uygulanacak modern park projemiz, kurulumu devam eden asfalt plentimiz, Çapakçur Vadisi Yamaç Projesi, millet bahçesi, gençlik merkezi, 7 adet semt sahası devam eden birçok projemizin yapım çalışmaları sürüyor. Projelerimizi yakın zamanda tamamlayıp şehrimize yeni bir vizyon katacak ve hizmet çıtamızı üst seviyeye taşımış olacağız’’ ifadelerini kullandı.