Her yıl çıtasını yükselten Bingöl balı, bu kez Paris’ten 4 ödül ile döndü. Paris Bal Ödülleri 2023’te (Paris International Honey Awards-PIHA) Bingöl balına 3’ü altın, biri platinum olmak üzere 4 ödül verildi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen yarışmada pek çok ülkeden yüzlerce firmanın kendi üretimleri olan ballarla katıldığı Paris Bal Ödülleri 2023’e (Paris International Honey Awards-PIHA) Türk arıcıları aldıkları ödüller ile damgasını vurdu. Yarışmada ürünler ilk olarak laboratuvar testlerine tabi tutuldu. Bu testlerden başarı ile geçen ürünler, daha sonra aralarında tarımsal gıda tedarik zincirlerine adanmış ve sektörün önde gelenlerinden olan İtalya Tarımsal Araştırma ve Ekonomi Konseyi (CREA) üyelerinin de yer aldığı jüri tarafından kalite, koku, doku ve lezzet kriterlerine göre değerlendirildi. Yarışmaya katılan Bingöllü bal üreticilerinden 3’ü altın, biri ise platinum ödül almaya hak kazandı.

Platinum ödülü alan Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Aba, “İlki 2017 yılında gerçekleşen dünya 2’inciliği ödülünü aldık. Geçen yıl iki altın madalya aldık, bu yıl ise Fransa’nın başkenti Paris’te 4 ödül kazandık. Bu da göğsümüzü kabarttı. İlimize ve ülkemize hayırlı olsun diliyorum. 3 altın madalya, 1 tane de platinum en üst ödül kazandık. İnşallah devamı da gelecek. Yakın zamanda İngiltere’ye bir numune daha gönderdik ve oradan da bir birincilik bekliyoruz. Bingöl balının her yarışmada ödül alması endemik bitkiler ve bakir olan yaylalarımız, sanayi bölgelerinden uzak olan yaylalarımızdan kaynaklanıyor” dedi.

Paris’teki yarışmada altın madalya kazanan bal üreticisi Bedri Sağdıç ise, “2017 ve 2022 yıllarında Bingöl balımız dünya ikincisi seçildi. Bu yıl 2023’te Paris’e gönderdiğimiz bal yarışmalarında ballarımız altın ödül aldı. Mutluyuz, gururluyuz, inşallah bunun devamını da sağlayacağız. Bingöl balımızın güzel olmasının sebebi bitki örtüsüdür. Tamamen yerleşim yerlerinden uzak ve yüksek rakımlarda bin bir bitki çeşidi ile elde ettiğimiz ballarımız özellikle uluslararası yarışmalarda altın ödüle layık görülüyor" diye konuştu.

Yarışmada bir diğer altın ödülünü alan üretici Fikri Üzer, "Bingöl balının kaliteli olması tesadüf değildir. Bu yıl da Fransa’da aldığımız altın ödüller bunun kanıtıdır. Aldığımız ödüllerin Bingöl’e hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.