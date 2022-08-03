Balın Bingöl'de kurumsal çalışmalarını yürütüp ülke genelinde adının duyurulmasına öncülük eden Bingöl Çapakçur Bal, bu kez İngiltere'den ödül aldı.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Dünya genelinden bal üreticilerinin katıldığı yarışmada, ürünler jüri tarafından kalite, koku, doku ve lezzet kriterlerine göre değerlendirildi.

Ödüller, yapılan değerlendirmeler sonucunda alınan puanlamalara göre verildi. 24 farklı ülkeden toplamda yüzden fazla bal üreticilerinin katıldığı yarışmada Bingöl Çapakçur Bal, Gold Balı kategorisinde yer alarak, altın madalya kazandı.

Ürünlerinin altın madalyaya layık görülmesinin kendileri için büyük bir onur kaynağı olduğunu belirten Çapakçur Bal firmasının yetkilisi Fikri Üzer, Bingöl'de çok kaliteli balların olmasına rağmen, kurumsal bir çatı olmadığından bunun pazarlaması yapılamadığına dikkati çekti.

Açığın farkında olduklarını ve çalışmalarını o yönde sürdürdüklerini belirten Üzer, " O ödülden sonra neredeyse tüm illerimizden bal siparişlerini almaya başladık. Daha sonra Beri Şirketler gurubu ile birleştikten sonra kurumsallığımızın son adımını da atmış olduk. Bu birleşmeden sonra Bingöl Üniversitesi ile ortak çalışmaya başladık. Bu sayede Üniversitenin laboratuvarından faydalanarak kaliteli balları bünyemize kazandırdık. Geçen yıl Bingöl Üniversitesinin düzenlediği Bal Yarışmasında da Bingöl Birincisi olmuştuk. Geçtiğimiz günlerde ise İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen bal yarışmada 85 ila 95 arasında puan alan balımız GOLD kategorisinde altın madalya kazandı. Bu başarımızı sürdürmek için daha çok çalışıyoruz. Ve amacımız Bingöl Balı'nı uluslararası düzeyde tanıtmaktır" diye konuştu.