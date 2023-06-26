Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Alparslan Bingöl, kentte bağımsız yaşam merkezi kurulması gerektiğini söyledi.

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Alparslan Bingöl, 26 Haziran Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu. 9 yıldır Muş’ta bağımlılıkla mücadele ettiklerini belirten Bingöl, gençlerin milli değerlere bağlı bir şekilde yetişmesi gerektiğini kaydetti. Bingöl, “26 Haziran, tüm dünyada Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü olarak kutlanıyor. Uyuşturucu ile mücadele gününün ilan edilmesi dünyada toplumların dikkatinin uyuşturucu sorununa çekilmesi ve tüm halkın uyuşturucu ile mücadele için birleştirmesini hedeflenmektedir. Uyuşturucu ile mücadelede ailelere çok büyük görevler düşmektedir. Gençlerimizin milli değerlere bağlı bir şekilde yetişmesini sağlayan ailelerimiz vasıtasıyla bu büyük tehlikenin bertaraf edilmesinde çok büyük katkısı olacaktır. Bunun yanında eğitim öğretim kurumlarında uyuşturucu felaketinin boyutları hakkında yapılan eğitimlerde aynı şekilde etkili olacaktır. Emniyet güçleri tarafından bu işin ticaretini yapmak isteyenlere göz açtırılmaması ve taviz vermemesini gerekir. Ülke genelinde madde bağımlılarının tedavi edildiği rehabilitasyon merkezleri açılmalıdır. Muş ilimizde acil bir şekilde Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Bağımsız Yaşam Merkezi kurulması gerekiyor. Uyuşturucu içen insan kendini kaybeder, kişiliğini kaybeder, sokaklara düşer, istem dışı hareket eder, ailede huzursuzluk çıkıp tatsız olaylar yaşanır. Bizler Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği olarak uyuşturucudan kurtuluş reçetesi, bağımlılara 7-24 ilgi alaka gösterip sahiplenmeliyiz ve ötekileştirmeyeceğiz. İman hakikati ile gençlerimizi uyuşturucu bataklığından alabiliriz” şeklinde konuştu.

Bingöl, dernek olarak bağımlılıkla mücadele çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, “Dernek olarak uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz. Bizler sahadayız, Muş’un tüm mahallelerinde uyuşturucu kullanımının önüne geçebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 9 yıldır Muş’ta bağımlılıkla mücadele ediyoruz. Bizlerden tedavi talebi olan bağımlı kardeşlerimize yardımcı olarak gönüllerine dokunuyoruz. İlimizde artık anneler harekatı başladı, anneler evlatlarının uyuşturucu yüzünden ölmesini istemiyorlar, derneğimize gelip görüşmeler yapıyoruz. Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadelede Derneği olarak bağımlı ağabeylerimizle, bağımlı kardeşlerimizle bir araya gelip uyuşturucu sizlerin kaderi değildir, sonunuz bu illet yüzünden olmasın diyoruz. Muş ilimizde en meşakkatli hizmeti yapmaktayız. Bir insanı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Fakat unutulmaması gereken bir diğer konu ise uyuşturucu ticareti tüm terör örgütlerinin beslendiği önemli bir araçtır. Bu örnekten yola çıkarsak, güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesini daha da artırmaları gerekmektedir. Milletimizin sağlıklı bir toplum olması noktasında çok büyük bir engel olan bütün uyuşturucu maddelerden arınmış bir toplum olmak dileğiyle. Muş’un gençliğine sahip çıkalım, Muş ilimizde en büyük proje ‘Muş Gençliği’ projesidir. Gençlerimiz devletine milletine faydalı hizmetler yapsınlar. Bu dünyada en büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. Bir insan değişirse dünya değişir. Çünkü dünyayı değiştiren insandır” ifadelerini kullandı.