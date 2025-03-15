Çam ağaçlarından sızan reçinelerin taşlaşmasıyla oluşan, süs eşyası yapımında kullanılan, doğada zor bulunan ve çıkarılması güç olan doğal kehribar, Bayburt’un tek değerli taş işlemecisi Bayram İpek’in elinde şekillenerek, tespih ve takılara dönüştürülüyor. Her bir tanesi binbir zahmet ve emekle işlenen rengarenk kehribar tespihler, göz alıyor.

Bayburt’un verimli ovalarında, sarp dağlarında bulunan kehribar taşı, kentte değerli taş işiyle ilgilenen Bayram İpek tarafından çıkarıldıktan sonra, işlenerek süs eşyası haline getiriliyor. Çocuk yaştan beri taşlara ilgisi olan İpek’in merakı, zamanla mesleğe dönüştü. Hobi olarak başladığı işinde şimdilerde siparişlere yetişemeyen İpek, 20 metrekare atölyesinde çeşit çeşit, renk renk kehribar tespihler yapıyor, yaptığı tespihleri meraklıların ilgisine sunuyor. Kehribar taşının değerli aynı zamanda pahalı bir taş olduğunu belirten İpek, her bütçeye uygun tespihlerin olduğunu söyledi. İpek, tespih fiyatlarının 5 bin liradan başlayıp, 100 bin liraya kadar çıktığını ifade etti.

"Hobi olarak başladığım iş mesleğim oldu"

Çocukken buldukları taşları birbirine sürterek bilyeler yaptıklarını, taş merakının küçük yaşlardan beri var olduğunu vurgulayan İpek, "Taşlara, çocukluktan beri merakım vardı. Çocukken taşları birbirine sürterek, bilyeler yapardık, arkadaşlarımızla oyunlar oynardık. Ben de bu işe iyice merak salmaya başladım. Hobi olarak başladığım iş, şimdi meslek haline geldi. Mesela insanlar boş vakitlerinde kahvehanelerde oturur, ben dağda gezerim. Yapıyı bildiğim için dağdan kehribar toplarım. Topladığım kehribarları getirip burada hem takıya, hem de tespihe çevirebiliyorum. Allah’a şükür 20 metrekarelik bir dükkan açtım. Dükkanda da tespihlerimizi, kolyelerimizi yaparak insanların beğenisine sunmaya başladık" dedi.

Kehribarın gram fiyatı altınla yarışıyor dolar üzerinden satılıyor

Birçok hastalığa iyi geldiği, ağrı kesici, sakinleştirici ve stresten arındırıcı doğal bir etkisi olduğu bilinen kehribarın gramı, dolar üzerinden işlem görüyor. İşlenmemiş ham kehribarın bin 200 ila bin 800 lira arasında satıldığını dile getiren İpek, "Bayburt kehribarı gram fiyatı üzerinden satılıyor. Mesela farklı yerlerde işlenmemiş kehribarın gramı bin 200 ila bin 800 lira arasında satılıyor. Biz burada herkes elde etsin diye işlenmiş halini, işlenmemiş fiyattan satıyoruz. Pahalı mı? gerçekten pahalı ama Bayburt kehribarına değer. Tespih fiyatları 5 bin liradan başlıyor, 50 bin liraya hatta 100 bin liraya kadar çıkıyor. Mezatlara sunulduğu zaman, açık artırmada bu fiyatlar daha da yukarı çıkıyor. Yetişen usta olmadığı için mezatlara çıkaramıyoruz çünkü gerçekten bu işi yapan yok, bir tek ben varım ben de ancak arkadaşlara, çevreme yetiştirebiliyorum. Her bütçeye uygun tespih var. Uygunu da var, pahalısı da var. Bu kehribarı sağlık yönünden ihtiyacı olanlar tercih ediyor. Gerçek kehribarın guatrı, astım hastalığını bitirdiği herkesçe bilinir. Doktorlar tavsiye ediyor, doktorların tavsiyesi üzerine gelip kolye alan oldu, tespih alan oldu. Çocuğu diş çıkaranlar kolye alıp, çocuğuna taktılar" şeklinde konuştu.

"Amacım Bayburt kehribarını tüm dünyaya duyurmak"

Doğadaki kehribarı bulduğu yerden çıkaran İpek, 20 metrekare büyüklüğündeki atölyesinde kehribarı özenle işliyor. Bir kehribar tespihin 3-4 günde tamamlandığını, tespih tanelerinin her birinin ayrı ayrı ince işçilikle işlendiğini kaydeden İpek, amacının Bayburt kehribarını tüm dünyaya duyurmak olduğunu söyledi. İpek, "Benim amacım bu Bayburt kehribarını tüm dünyaya duyurmak. Bu yolda da elimden geleni yapmaya hazırım, yapıyorum da. Devamı gelecek inşallah" diyerek sözlerini tamamladı.