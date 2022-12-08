Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde vatandaşlar tarafından toplanan ve birçok hastalığa iyi geldiği inanılan "kocayemiş" adıyla bilinen mumgile meyvesi, semt pazarlarında satılmaya başlandı.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde vatandaşlar tarafından toplanan ve birçok hastalığa iyi geldiği inanılan "kocayemiş" adıyla bilinen mumgile meyvesi, semt pazarlarında satılmaya başlandı.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yetişen, "kocayemiş" adıyla bilinen mumgile meyvesi semt pazarlarında tezgahları süslemeye başladı. Barındırdığı vitaminler ve ’anti-aging’ özelliği ile dikkat çeken meyvenin kilogramı 20 TL’den satılmaya başlandı. İlçedeki semt pazarındaki esnaflar "kocayemiş"in birçok hastalığa iyi geldiğini ve bu sebeple vatandaşlardan ilgi gördüğünü söyledi.