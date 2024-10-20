Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Antikacılar ve Nostalji Festivaline Antalyalılar akın etti. Binlerce çeşit antika eşya ve nostaljik ürünün yer aldığı festivalde birbirinden eğlenceli etkinlikler de yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin 17-20 Ekim tarihleri arasında Karaalioğlu Parkı’nda Akdeniz Antikacılar ve Antika Sevenler Derneği ile birlikte düzenlediği Antikacılar ve Nostalji Festivaline Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. Festivalin ilk gününden itibaren Antika ve nostalji severlerin akın ettiği Karaalioğlu Parkı’nda, birbirinden değerli antikalar ve koleksiyon ürünleri meraklılarıyla buluştu. Nostaljik plaklar, fincan takımları, halılar, eski fotoğraf makineleri, plaklar, oyuncak koleksiyonları, takılar ve birçok antika dekoratif süs eşyası satış reyonlarında yer aldı. Festival alanında ayrıca ahşap oyun üniteleri, yemek ve dinlenme alanları da ziyaretçilerin hizmetine sunuldu.

İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı konser verdi

Antalyalılar her güne özel hazırlanan etkinlik ve konserlere de büyük ilgi gösterdi. Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunu Ekibinin hazırladığı yöresel halk oyunlarını vatandaşlar ilgiyle izledi. Festivale geçmişin nostalji dolu şarkıları da eşlik etti. Festivalde İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı da unutulmaz eserlerin yer aldığı repertuarıyla muhteşem bir konser verdi. Şarkılara alkışlarla eşlik eden ziyaretçiler keyifli bir hafta sonu geçirdi.

“Güzel bir festival oldu”

Festivale gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirten Akdeniz Antikacılar Derneği Başkanı Mehmet Karagöz “Yeni kurmuş olduğumuz Akdeniz Antikacılar Derneği olarak ilk büyük faaliyetimiz bu etkinlik oldu. Derneğimizi kurar kurmaz bu festival alanını başkanımızdan rica ettik. Muhittin Başkanımız sağ olsun bizi kırmadı burayı tahsis ettiler. Festivalimiz çok güzel başladı sorunsuz geçti. Halkımız memnun, antika severler memnun. Vatandaşlarımız Antikalarla ilgililer. Daha çok güncel antika olan, replika olan ürünlerle ilgileniyorlar çünkü onlar daha ekonomik hemen evlerine koyup kullanmaya uygun. Her türlü ürün rağbet görüyor. Her akşam düzenlenen konserlerde festivalimize renk kattı. Başkanımıza emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

Bugün sona eriyor

Festivali ziyaret eden Lise öğrencisi Damla Cemaloğlu ise “Festivalde yer alan bu tarz antika ürünlere oldukça merak duyuyorum. Buradaki ürün çeşitlerini oldukça yeterli buldum. Bu tarz etkinliklere vatandaşlarında ilgisi olduğunu görüyoruz. Lokasyonu iyi bir yer seçilmiş. Kolayca ulaşım sağlanabiliyor. Daha çok takılar ve dekoratif ürünler ilgimi çekti. Eski plaklarda gerçekten görülmeye değer. Ürün fiyatları da piyasa fiyatlarına göre oldukça uygun” diye konuştu. Festival bugün FHC Dans Okulu Gösterisi, Türkü Dostları Konseri ile festival sona erecek.