DÜZCE(İHA) – Düzce’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir binanın teras katında yapılan aramada 15 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmalarda kent merkezinde bir binanın teras katında yapılan aramada boyları 50 cm ile 60 cm Aralığında 15 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanuna muhalefet ve uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.