Sivas’ta Kamu Personel Seçme Sınavı heyecanı yaşandı. Bazı adaylar saniyeler ile sınava yetişirken, bazı adaylar geç kalarak sınava alınmadı. Sınava geç kalan bir vatandaş "Binanın önünde bekliyordum" dese de sınava alınmadı.

Kamu Personel Seçme Sınavı heyecanı tüm Türkiye’de olduğu gibi Sivas’ta da yaşandı. Sınav için adaylar erken saatlerde sınav merkezlerine akın etti. Bazı adaylar erkenden salonlara girmeyi tercih ederken, dışarıda bekleyen yakınları onlarla aynı heyecanı yaşadı. Saat 10.00’da sınav merkezlerinin kapıları kapatıldı.

“Binanın önünde bekliyordum”

Sınava geç kalan bir aday ise kapıda kaldı. Kapının arkasında içeride bulunan görevlilere seslenen vatandaş, “Binanın önünde bekliyordum, isterseniz kamera kayıtlarını izleyebilirsiniz” dedi. Geç kalan aday ısrarına rağmen içeri alınmadı.

Sınava giren aday yakınları ise sınav merkezlerinin bahçelerinde Kur’an okuyup dua ederek, yakınlarına destek olmaya çalıştı.