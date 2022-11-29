Elazığ’da 3 katlı bir binanın çatısına çıkan ve mahsur kalan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Elazığ’da 3 katlı bir binanın çatısına çıkan ve mahsur kalan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın çatısında mahsur kalan köpeği gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, merdiven uzatarak köpeği çatıdan aldı. Köpek daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

Köpeğin kurtarılma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt edildi.