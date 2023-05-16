Zonguldak’ta Gazipaşa Caddesi’nde İsmail C. isimli kişi, bir binanın çatısına çıkarak kendini aşağıya atacağını söyleyince ekipler alarma geçti.

İddiaya göre, Karabük’ten geldiği öğrenilen İsmail C. isimli kişi, bir binanın çatısına çıkarak darp edildiğini ve yardım parasının alındığını öne sürerek kendini atacağını söyledi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, ilk olarak İsmail C.’yi ikna etmek için telefon numarasını istedi. Polis ekipleri İsmail C.’yi telefonla arayarak ikna etmeye çalıştı. Ardından telefonla konuşma esnasında ekipler İsmail C.’yi çıktığı çatıdan alarak müdahale etti.

Ekipler tarafından alınan İsmail C., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü.