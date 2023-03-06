Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Orman Sokak’ta 4 katlı bir apartmanın çatı katındaki Suriye doğumlu B.A. (37) ve ailesinin ikamet ettiği dairede yangın çıktı. Dairede yaşayanlar kendi imkanları ile binadan çıkarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Polis, elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili inceleme başlattı.