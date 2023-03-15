AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım’ın annesi vefat etti.
Yıldırım’ın annesi Fahriye Yıldırım cenazesi İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulunan Günyamaç Alp Kaya Camii’nden ikindi namazını müteakip kaldırılacak.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım’ın annesi vefat etti.
Yıldırım’ın annesi Fahriye Yıldırım cenazesi İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulunan Günyamaç Alp Kaya Camii’nden ikindi namazını müteakip kaldırılacak.
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