Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, “Türk Hava Yolları (THY) dünyada ay yıldızlı bayrağı dalgalandıran bir marka” dedi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Salonu’nda ’5 Uçaktan 6 Kıtaya’ konulu konferans gerçekleştirildi. Burada konuşan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, THY’yi halka arz ettirmekle devletin mevzuatından şirketi kurtardıklarını ve millete mal ettirdiklerini söyledi.

Havacılıkta serbestleşme kararının verilmesi ve THY’nin küresel bir marka haline gelmesinin çok kolay olmadığını ifade eden Yıldırım, THY’nin dünyada ay yıldızlı bayrağı dalgalandıran bir marka olarak yoluna devam etmesi için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünya ile rekabet edeceksiniz ’Hava yolu, halkın yolu’ diyeceksiniz ve bir uçağın bir arızasını gidermek için böylesine anlamsız, aptalca bir mevzuata tabi olacaksınız. İşte orada bu kararı verdik. Dedim ki bu şirket bu şekilde yürüyemez. Bu şekilde devam ederse batmaya mahkumdur ya da ay yıldızlı bayrağımızı bütün dünyada dalgalandıracak küresel bir marka olacak. Bugün bütün kıtalarda bayrağımızı dalgalandıran, hepimizin göğsünü kabartan bir şirketimiz var. THY’nin 1933’te 5 uçağı vardı ve toplam koltuk kapasitesi 19’du. Allah rahmet eylesin Vecihi Hürkuş o yıllarda Avrupa ülkelerinin dahi henüz hayal edemediği zamanlarda yerli uçak yapımı için kolları sıvamış ve bunu da başarmış, 8 tane de Hollanda’ya uçak siparişi almış. Sırf tek parti zihniyetiyle ters düştüğü için batırdılar. O gün Türk Havacılık tarihimiz kara bir günü yaşamıştır. Eğer o uçaklar devam etseydi daha güzel şeyler olurdu. Bu bir hainliktir, başka bir şey değildir. Siyaset bu değildir, siyaset ülke menfaati için millete hizmet söz konusu olunca partilerin bir önemi yoktur."

Yıldırım, Türkiye’nin bir ateş çemberi içerisinde olduğunu ifade ederek, "Kuzeyde, güneyde savaşlar var, istikrarsızlıklar var. Bütün bu olumsuzluklara rağmen ülkemizi gerek terör gerekse bölgesel ihtilaflara karşı istikrar içerisinde, barış içerisinde Türkiye’yi ’Türkiye Yüzyılına’ taşımak en büyük hedefimizdir" diye konuştu.

TDT Aksakalılar Konsey Başkanı olarak Türk devletlerine gittiğinde Türk dünyasında özellikle genç kuşakların yönünü Türkiye’ye döndüğünü gördüklerini dile getiren Yıldırım, "Türkiye’yi model olarak görüyorlar ve bu bakış açışı da Türkiye’ye büyük sorumluluk yüklüyor. Biz de bunun bilincindeyiz. Amacımız emperyalist ülkelerin yaptığı gibi işler yapmak değil. Kafkaslar, Balkanlar ve Orta Asya’da, kadim Türk coğrafyasında refahı artırmak, kardeşliği geliştirmek, ekonomiyi büyütmek ve bölgesel ihtilafları, sorunları ortadan kaldırmak. Bunun için canla, başla Türk Devletleri Teşkilatları elinden geleni yapıyor" dedi.