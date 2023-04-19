AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Gümüşhane’de yaptığı açıklamada, “Ülkemiz ve coğrafyamız üzerinde oynanmaya çalışılan oyun çok açık. Oyun bölücü terör örgütünü meşrulaştırmaktır. Türkiye’de eyaleti ve bölünmeyi gündeme getirmektir” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Gümüşhane’de partililerle ve vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığı önüne gelen Yıldırım’ı vatandaşlar coşkuyla karşıladı. Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Binali Yıldırım daha sonra bir konuşma gerçekleştirdi. Türkiye üzerinde oynanan oyunların bölücü terör örgütünü meşrulaştırmak üzerine olduğunu söyleyen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Ülkemiz ve coğrafyamız üzerinde oynanmaya çalışılan oyunu çok açık, oyun bölücü terör örgütünü meşrulaştırmaktır. Türkiye’de eyaleti ve bölünmeyi gündeme getirmektir. Gümüşhane şehit kanlarıyla sulanmış bu toprakların bölünmesine rıza gösterir mi? O halde ne diyoruz, ülkemiz için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız. 7 düvel bir araya gelmiş, hedef Erdoğan, Erdoğan’ı indirmek. Niye indiriyorsunuz? Çünkü Türkiye’yi Suriye yapamadılar, Irak yapamadılar, Libya yapamadılar, karıştıramadılar güçleri yetmedi. Çünkü millet dimdik durdu Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında. Millet Cumhur İttifakının arkasında dimdik durdu, 15 Temmuz’da Gümüşhane alçaklara dur dedi. Kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle ay yıldızlı al bayrağını eline alan meydanlara indi. FETÖ alçak örgütüne, katillerine hak ettiği cevabı verdi. Size yakışan da budur, siz size yakışanı yaptınız. Darbelerle, dayatmalarla sonuç elde edemeyenlerin şimdi üçünü, beşini, altısını, bir de yedincisini bir araya getirerek emellerine ulaşmak istiyorlar” dedi.

“Önümüzdeki yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak”

AK Parti döneminde Gümüşhane’ye yapılan yatırımları hatırlatan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Vekil adaylarımızın çiçeği burnunda. Bu şehrin evladı Celalettin bey ve Kelkit’in evladı Ünal bey. Onlara sahip çıkacak ve 14 Mayıs’ta destan yazacak mıyız? Durmak yok yola devam. Coğrafya kader diye boynumuzu büküp bekleyecek halimiz mi var? O dağları dize getirir tünellerle deler geçeriz dedik ve yaptık. Zigana dağını görüyorsunuz değil mi içinde bir de yol var. Söz verdik ve yaptık hayırlı olsun. 3 Mayıs’ta Trabzon’u Gümüşhane’ye komşu kapısı yapacak büyük Zigana Tüneli açılıyor. 2017’de bir kış günü yağmurlu bir havada temelini atmıştık. Avrupa’nın en uzun tüneli daha uzunu yok. AK Parti yaparsa böylesini yapar. Biraz gecikmeli Gümüşhane- Bayburt Havalimanımız da eli kulağında bitti bitiyor hayırlı uğurlu olsun. Bir yandan Pekün Tüneliyle Kelkit, bir yandan Kop Tüneli ile Erzurum, Kemankeş tüneliyle Araklı- Trabzon, Tersun Tüneli o da Şiran ve Suşehri istikametinde Amasya ve İstanbul’a kadar gidecek. Bunları kim yaptı AK Parti yaptı ve bu kardeşinizin de imzası var. Hizmetlerin hepsi olur dert etmeyin. 20 yıl önce buralarda bu tünellerin hiçbiri yoktu. 20 yıl önce şu yukarıdaki hastane yoktu, Üniversite yoktu ve 20 yıl sonra Türkiye 100 yıllık kalkınmasını sizlerin sayesinde gerçekleştirdi. Bize Atatürk ve arkadaşları tarafından emanet edilen Cumhuriyetin 100. yılındayız ve bir 100 yıl geride kaldı. İkinci bir 100 yıl Türkiye 100 yılı olacak” diye konuştu.

Yıldırım daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında bir vatandaş Binali Yıldırım’a türkü söyledi, vatandaşı dinleyen Yıldırım türküye eşlik etti. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım daha sonra Gümüşhane Belediyesi’ne ziyarette bulundu ve ziyaretin ardından Kelkit ilçesine hareket etti.