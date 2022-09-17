AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ayı toplantısına katıldı. Türkiye’nin son 20 yılda altyapıda, iletişimde, ulaşımda, sağlıkta ve birçok alanda eksiklerini büyük oranda tamamladığını belirten Yıldırım, “29 Ekim’den itibaren yeni bir yüzyıla giriyoruz. Bir yüzyılı geride bırakıyoruz. Benim inancım yeni yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacak” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ayı toplantısına katıldı. Türkiye’nin son 20 yılda altyapıda, iletişimde, ulaşımda, sağlıkta ve birçok alanda eksiklerini büyük oranda tamamladığını belirten Yıldırım, “29 Ekim’den itibaren yeni bir yüzyıla giriyoruz. Bir yüzyılı geride bırakıyoruz. Benim inancım yeni yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacak” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ayı ikinci toplantısına katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Binali Yıldırım’ı Konya’da ve Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Konya’nın 42 bin kilometrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük şehri ve dünyanın da en büyük yerel yönetimler teşkilatı olduğunu hatırlatan Başkan Uğur İbrahim Altay, “Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla öncelikle merkezde çalışmalarımızı yürütürken merkez dışındaki ilçelerimizde de 3 ana hedef üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Altyapısı tamamlanmış ilçeler, sosyal hayatın geliştiği ilçeler ve en önemlisi de kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirini artırmakla ilgili çalışıyoruz” dedi.

“Konya, bugün gelinen noktada Türkiye’nin en güzel şehirlerinden birisi oldu”

’Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla her yaştan insanın mutlu olacağı bir şehir inşa etmeye gayret ettiklerini aktaran Başkan Altay, “Bu konuda kıymetli milletvekillerimiz ve sizler bizim en büyük destekçilerimizsiniz. Konya, bugün gelinen noktada Türkiye’nin en güzel şehirlerinden birisi oldu. Bugüne kadar emeği geçen belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum. Ayrıca Konya Büyükşehir Meclisi örnek bir meclis. Belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, farklı siyasi görüşten meclis üyelerimiz hep birlikte şehrimize uyumlu bir şekilde hizmet ediyoruz. Bütün kararlarımızı oy birliğiyle alıyoruz. Bugün gelinen noktada ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla Türkiye’de anılır hale geldik. Sizler de şehrimize çok önemli hizmetlerde bulundunuz. Bakanlığınız ve başbakanlığınız zamanında yapılan işler Konya’mıza çok önemli değerler kattı” ifadelerini kullandı.

“Ortak akılla konuların ele alınması çok güzel”

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’ne hitap eden AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ise mecliste bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu ifade ederek konuşmasına başladı. Ankara’da bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nden bir farkı olmadığını dile getiren Yıldırım, “Ülke ölçeğinde Ankara, iller bazında da belediye meclisleri hemen hemen aynı görevi ifa etmeye çalışıyor. Her meclisin amacı belli; insanımızın ihtiyaçlarını, beklentilerini karşılamak ve karşılaşılan yasal sorunları çözmek, birçok hizmeti vatandaşın ayağına getirmek. Konya, 42 bin kilometrekarelik coğrafi alanıyla Hollanda’dan daha büyük. Özellikle Yeni Büyükşehir Yasası’ndan sonra sorumluluk alanı çok büyüdü. Sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçları karşılıyor. Burada da esas olan ihtiyaçlardaki önceliği belirlemek, kaynakları en verimli şekilde kullanmak” şeklinde konuştu.

2,5 milyona yaklaşan nüfusu ve coğrafi alanı da düşünüldüğünde böyle büyük bir alana hizmet götürmenin kolay olmadığına dikkat çeken Yıldırım, “Başkanımızın ifade ettiği konuyu çok önemsiyorum. Uzlaşma halinde, ortak akılla konuların ele alınması ve o şekilde yol alınması çok güzel bir şey. Ayrı siyasi görüşlere sahip olabiliriz ama ülkemizin hedefleri, insanımızın beklentileri hepimizde aynı. ‘Hizmette siyaset olmaz’ bizim prensibimiz bu. Seçim meydanlarında siyaset yapılır, söylenecek ne varsa söylenir. Seçimden sonra parti kimliği bir tarafa bırakılır ve sorumlu olduğumuz ilimizin, ilçelerimizin sorunları neyse bunlara çözüm üretmede büyük bir gayret gösterilir” dedi.

“İnşallah 2023 çok daha güzel olacak”

Yıldırım, Konya denince ülkenin tahıl ihtiyacının yüzde 10’undan fazlasının karşılandığı bir şehrin hatırlandığını söyleyerek, “Konya’nın tarımla anıldığı zannedilir ama son zamanlarda Konya sanayide de çok ciddi sıçramalar yaptı. Konya’da 1 üniversitemiz vardı şu anda 5 üniversitemiz var. 150 bin üniversite öğrencisi var. Bunların şehre getirdiği dinamizmi takdir edersiniz. Erişemediğimiz, ulaşamadığımız hiçbir yer kalmadı elhamdülillah. KÖYDES projesiyle büyük bir altyapı seferberliğini başarıyla tamamladık. Türkiye son 20 yılda hakikaten altyapıda, iletişimde, ulaşımda, sağlıkta ve birçok alanda eksiklerini büyük oranda tamamladı. Bitti mi? Bitmedi. Çünkü ihtiyaçlar bitmez. Biri biter başka şey başlar. 29 Ekim’den itibaren yeni bir yüzyıla giriyoruz. Bir yüzyılı geride bırakıyoruz. Benim inancım yeni yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacak ve 2023’ü inşallah çok daha güzel şartlarda geçirmeyi ümit ediyoruz” diye konuştu.

Toplantıya Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Hacı Ahmet Özdemir, Ziya Altunyaldız, Orhan Erdem, Gülay Samancı, Selman Özboyacı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.