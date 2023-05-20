AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım yarın Kocaeli’ye geliyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesi Kocaeli’ye geliyor. Binali Yıldırım’ın programı yarın saat 14.00’te Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin önemine vurgu yapan ve program hakkında bilgi veren AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, "Bu tarihi seçime teşkilatımızın tüm kademeleriyle birlikte hazırlıklarımız sürüyor. Vatandaşımız ilk turda tercihini çok açık biçimde ortaya koydu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan en yüksek oyu alırken, meclis çoğunluğu da Cumhur İttifakı olarak seçildi. Sistem gereği ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçiminde milletimiz iradesine sahip çıkacak ve bu tabloyu yeniden sandığa yansıtacaktır. Teşkilatımızın tüm kademeleriyle hazırlıklarımız sürüyor. Hem doğruları anlatmaya, hem de milletimizi oyunu kullanmaya, iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Son haftaya çok önemli bir konuğu ağırlayarak gireceğiz. Son başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ı, davamızın uç beyleri mahalle başkanlarımızla bir araya getireceğiz" dedi.