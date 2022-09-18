AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Konya’nın Akşehir ilçesinde düzenlenen Çocuk Şenliği’ne katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Konya’nın Akşehir ilçesinde düzenlenen Çocuk Şenliği’ne katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ziyaret ettiği Akşehir’de ilk olarak Nasreddin Hoca Türbesi’ni ziyaret etti. Binali Yıldırım, türbe girişinde Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü, bazı kamu kurum müdürleri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından karşılandı. Kendisini karşılayan temsili Nasreddin Hoca‘nın “Şükür bu günleri gösterene. Rabbim sizi de buraya gönderdiyse son başbakan olarak şimdi sırada reis var. Torunlarım diyor ki ‘Binali Bey’e söyle reisimizi Akşehir’imize getirsin’ derler” sözü üzerine Binali Yıldırım, Aksakallılar Heyeti Başkanı olması nedeniyle Nasreddin Hoca’nın sakalına işaret edip, “Aksakallı benim, sakal sende. Nasıl oluyor bu iş?" diye espri yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Akşehir’e gelmesi ile ilgili olarak da Yıldırım, "Sakal sende, gerisi bende" dedi.

Binali Yıldırım, kendisine eşlik eden Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve diğer protokol üyeleriyle birlikte Nasreddin Hoca Türbesi’ni ziyaret edip dua etti. Binali Yıldırım’a Akşehir Müze Müdürü Sevcan Çavdar tarafından türbe hakkında bilgiler verdi. Binali Yıldırım, türbe önündeki ‘dünyanın ortası burasıdır’ yazan platforma da çıkıp fotoğraf çektirdi. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Yıldırım, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen herkesle fotoğraf çektirdi. Daha sonra Akşehir Batı Cephesi Karargahı Müzesi’ne geçen Binali yıldırım ve beraberindekiler müzeyi gezdi. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Binali Yıldırım’a bir plaket takdim etti. Müze ziyaretinin ardından yürüyerek Akşehir tarihi Arasta Çarşısı’na geçen Yıldırım ve beraberindekilere vatandaşlar ve esnaf yoğun ilgi gösterdi. Arasta Çarşısı’ndaki tarihi bir helvacıda tatlı ve helva ikramı için kısa bir mola veren heyet, restorasyonu tamamlanan Rüştü Bey İşhanı’ndaki kafelerdeki gençleri ve vatandaşları selamlayıp, Cumhuriyet Meydanı’na geçti. Cumhuriyet Meydanı’nda Konya Büyükşehir Belediyesi ile Akşehir Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği Çocuk Şenliği’ne katılan Binali Yıldırım, çocukların arasına girerek onlarla birlikte bir süre gösteriyi izledi.

Meydanı dolduran kalabalığa hitaben bir konuşma yapan Binali Yıldırım, 2022 -2023 eğitim öğretim yılının başladığını belirterek, tüm öğrencilere, öğretmenlerine ve velilerine başarı dolu bir eğitim yılı diledi. Düzenlenen Çocuk Şenliği için hem Konya Büyükşehir hem de Akşehir Belediyesini tebrik eden Yıldırım, böyle güzel bir etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Konuşmasında Nasreddin Hoca’nın eşeğe ters binmesine değinen Binali Yıldırım, “Hocam eşeğe niye ters biniyorsun? Öndeki tehlikeyi nasıl göreceksin?’ diye soranlara Nasreddin Hoca diyor ki ‘Eşeğe ters bindim çünkü arkamdaki tehlikeyi görmek için.’ ’Peki öndeki tehlikeler ne olacak diyorlar?’ Hoca ‘Arkadaşlar onu eşek bile görüyor’ diyor. Onun için değerli kardeşlerim ülkemizin geleceği için, yavrularımızın karşılaşacağı her türlü zorluğu bertaraf etmek için büyük bir güçle, büyük bir gayretle 20 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte ülkemiz için, milletimiz için, geleceğimiz ve yavrularımız için gayret ediyoruz. Bundan sonra da hep birlikte gayret etmeye çalışacağız. Milletimizin huzuru, birliği, kardeşliği için yeni yüzyılın Türkiye yüzyılı olması için çalışmaya hazır mıyız?” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da yaptığı konuşmada çocuk şenliklerinin ilkini Akşehir’de başlattıklarına değinerek, 12 ilçede bu şenliklerin devam edeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından çocuklarla birlikte şarkılar söyleyen Binali Yıldırım, daha sonra Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesisleri’ne geçti. Binali Yıldırım, burada Akşehir Belediyesi Şeref Defteri’ni imzaladı. Yıldırım, temaslarının ardından Akşehir’den ayrıldı.