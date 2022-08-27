AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan’da Ajans Erzincan’ın açılışını yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan’da Ajans Erzincan’ın açılışını yaptı.

Sabah saatlerinde ilk olarak Tercan ilçesinde kaymakamlık ile belediye tarafından yapılan konut, kentsel dönüşüm, sosyal donatı yatırımları ile bu yıl ikincisi düzenlenen bal festivalinin toplu açılışına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım daha sonra yaklaşık 15 gün önce yayın hayatına başlayan Ajans Erzincan’ın açılışını yaptı. Yıldırım, Nermi Tombul Caddesi üzerindeki yerinde faaliyete başlayan Ajans Erzincan’ın Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Sarıçiçek, Genel Müdür Zeki Demirbaş ve Haber Müdürü Semih Peker’i tebrik ederek kent protokolüyle birlikte açılış kurdelesini kesti.

Açılışta konuşan Binali Yıldırım, “Yapacağınız her işin arkasında kişiler değil Erzincan olmalı, Erzincan’ın geleceği olmalı. Şehrimizi daha iyiye taşımak. İnsanımıza karamsarlık pompalayan çok var. Buna ihtiyacımız yok. Gelecek vizyonu, gelecek heyecanıyla hemşehrilerimize yaklaşmak gerekiyor. Tabii şehrin ihtiyaçları neyse bunları da söylemek lazım” dedi.

Açılışın ardından Ajans Erzincan’ın haber merkezini gezen Yıldırım, emeği geçenleri tebrik etti.

Ajans Erzincan’ın açılışına AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın yanısıra Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Belir Aksun, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, MHP Erzincan İl Başkanı Salih Aksu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çok sayıda vatandaş katıldı.