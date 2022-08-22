Sinop’ta apartmanların arasındaki alanda çıkan ot yangını kısa süreli paniğe neden oldu.

Sinop’ta apartmanların arasındaki alanda çıkan ot yangını kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, Gelincik Mahallesi Mimoza Sokak üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanların arasındaki boş arazide uzayan otlar bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Rüzgârın etkisiyle etkisi artan alevlere Sinop Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Bina sakinleri ise bölgede uzayan otların bakımsızlığı sebebiyle daha büyük yangınların yaşanmasına müsait olduğunu söyleyerek yetkililerin ilgilenmesini talep etti.