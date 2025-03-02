1 Nisan itibariyle yürürlüğe girecek yeni yönetmelikle binalarda A1 Yanmaz, T1 Isı Yalıtımı, Ses ve Su İzolasyonu standartları yeniden şekilleniyor. İZOPOİNT, dönüşümün öncüsü olarak Perlitli Yanmaz Sıvalarını piyasaya sunarak enerji verimliliğinde yeni bir çağ başlattı.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye inşaat sektöründe devrim niteliğinde bir değişime kapı açıyor.

1 Nisan 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni yönetmelikle, binalarda A1 Yanmaz, T1 Isı Yalıtımı, Ses ve Su İzolasyonu standartları yeniden şekilleniyor.

İZOPOİNT Yalıtım & Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Torun, binaların enerji performansı yükselerek, kanserojen maddeler tarihe karışacağını söyledi.

Yeni düzenlemelerin enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik açısından büyük bir fırsat sunduğunu vurgulayan Serkan Torun, “Isı yalıtımı kalınlıkları artırılıyor. Yeni U değerleri ile binaların enerji kayıpları minimize ediliyor. Daha önce 2 cm veya daha kalın olması gereken duvar ısı yalıtım Sıvası, artık 3 cm ve üzeri kullanılacak. Çatılarda da kalınlık artışı ile enerji kayıplarının önüne geçilecek" dedi.

Yeni yönetmelik kapsamında binaların ısıtma-soğutma ihtiyacına göre tasarlanacağını belirten Torun, özellikle A1 Yanmaz sınıfındaki Perlitli Sıvaların öne çıktığını vurguladı. TS 825 ve EN 998/1 standartlarına göre şekillenen bu düzenlemeyle kanserojen ürünlerin binalardan çıkarılmasının önemine dikkat çekti.

İZOPOİNT İLE BİNALARDA GÜVENLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YALITIM!

Yeni yönetmeliğin çevre dostu bir yaklaşım sunduğunu belirten Torun, bu gelişmelerin ülke ekonomisi ve bireysel enerji tasarrufu açısından büyük avantajlar sağladığını belirterek şunları kaydetti:

"Bu düzenleme sayesinde sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlayacağız. Türkiye’de binaların enerji verimliliğini en üst seviyeye çıkaracak çözümler üretiyoruz. İZOPOİNT olarak, ileri teknolojiyle üretilen yüksek performanslı yalıtım çözümleri ile yeni döneme tam uyum sağlıyoruz. Akıllı üretim sistemlerimizi güçlendiriyor, kalite kontrol mekanizmalarımızı sıkılaştırıyor ve sürekli gelişen ürün portföyümüzle Türkiye’de yalıtım sektörüne yön veriyoruz".